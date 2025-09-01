Украинский солдат запаниковал при виде российских военных и открыл огонь, помешав сослуживцам сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным Морячок.

По его словам, бойцы ВС РФ заходили в лесополосу группами по четыре человека. Дистанция между ними составляла от пяти до 15 метров.

На украинских позициях стояли по два-три опорных пункта на лесополосе. Они представляли собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, никакого бетона. Там находились мобилизованные, причем в основном старики, из-за нехватки людей.

«Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем», — рассказал штурмовик.

При этом Морячок добавил, что российские военные обучены не паниковать при выполнении боевых задач. Они контролируют и свои эмоции, и действия.

Ранее украинский военнопленный признался, что всех киевских «мажорчиков» отправил бы на передовую.