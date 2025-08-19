Пленный украинский солдат Евгений Костышак сказал, что не видит смысла сражаться за Украину. По его словам, страна, «может, когда-то и была», но ее «уже не будет скоро», сообщила «Российская газета» .

По его мнению, украинские власти живут хорошо и не стремятся улучшить жизнь страны и ее народа, а в Киеве во время боевых действий «мажорчики разъезжают, бухают по кабакам».

«Я бы их всех на войну отправил, всех», — добавил военнопленный.

Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Виктор Кушнир поддержал удары российской армии по украинским ТЦК. Он рассказал, что на Украине его похитили прямо с улицы и отправили на передовую.

Другой пленный Алексей Левченко признался, что родители посоветовали ему «уходить на русскую сторону». Он сбежал под предлогом поиска воды, которую должен был сбросить дрон.