Удар российских войск по аэродромам ВСУ уничтожил Су-24 и три вертолета

Минобороны сообщило об уничтожении Су-24 и трех вертолетов на аэродромах ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромама Украины. В воздушных гаванях уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, а также два вертолета Ми-8 и Ми-17. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар по украинским аэродромам нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники российской группировки войск.

Кроме военных воздушных судов, в ходе ударов украинские войска также потеряли обеспечивающие безопасность аэродромов две пусковые установки и заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре установки для запуска и две радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса Patriot, установку и станцию зенитки IRIS-T, а также пусковую установку С-125.

Также в ходе массированного удара уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 157 районах проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому в Днепропетровской области, где украинские военные подвешивали к самолету Су-24 крылатые ракеты Storm Shadow. Удар по воздушной гавани, уничтоживший бомбардировщик и средства поражения, нанес ракетный комплекс «Искандер-М».

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