Украинский самолет МиГ-29 уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29. Видео удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» показало Минобороны.
Российские войска атаковали стоянку авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Под удар попали боевой самолет Миг-29 ВСУ, автомобили инженерной авиационной службы и средства авиационного поражения.
Министерство сообщило также об уничтожении замаскированной техники и личного состава Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Запад». Удар неуправляемыми авиабомбами ОФАБ-250 нанесли экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Самолеты ВСУ на открытой стоянке уничтожили 1 июля. Оперативно-тактическая и беспилотная авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре аэродрома и месту хранения безэкипажных катеров.