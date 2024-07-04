Украинский самолет МиГ-29 уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России ударом ОТРК «Искандер» уничтожили МиГ-29 ВСУ в Долгинцево

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29. Видео удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» показало Минобороны.

Российские войска атаковали стоянку авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Под удар попали боевой самолет Миг-29 ВСУ, автомобили инженерной авиационной службы и средства авиационного поражения.

Министерство сообщило также об уничтожении замаскированной техники и личного состава Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Запад». Удар неуправляемыми авиабомбами ОФАБ-250 нанесли экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Самолеты ВСУ на открытой стоянке уничтожили 1 июля. Оперативно-тактическая и беспилотная авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре аэродрома и месту хранения безэкипажных катеров.

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте