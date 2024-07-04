Истребители уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Минобороны: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России поразили замаскированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны .

Боевой вылет провели в зоне ответственности группировки войск «Запад». Истребители с безопасного расстояния нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250, снабженными универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение техники и подразделения противника.

«Враг бежит! Боится этих бомб, потому что они достанут их везде, без разницы в каких они находятся укрытиях», — заявил инженер авиационной службы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ночью 4 июля в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы. Система ПВО сработала в Киеве.