Украинские самолеты уничтожили прямо на открытой стоянке

Российские войска за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома и самолеты Вооруженных сил Украины на открытой стоянке. Под удар попали места хранения безэкипажных катеров и ремонтно-восстановительный комплекс вооружений, сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары нанесли силами оперативно-тактической авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотников.

В зоне проведения спецоперации за сутки поразили самолеты противника на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также места хранения и подготовки безэкипажных катеров, ремонтно-восстановительный комплекс и скопления солдат в 124 районах.

Силы ПВО сбили 72 беспилотника, восемь британских крылатых ракет Storm Shadow, пять французских авиабомб Hammer, пять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire. В общей сложности с февраля 2022 года уничтожили 616 украинских самолетов, более 27 тысяч дронов и 276 вертолетов.

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