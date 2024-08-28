Украинский пленный заявил, что ВСУ «разрешили» расстреливать мирных курян

Пленный Лабунский: в ВСУ разрешили расстреливать мирных жителей Курской области

Фото: РИА «Новости»

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Лабунский рассказал о приказе начальства расстреливать мирных жителей Курской области, оказывающих сопротивление. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — заявил украинский солдат.

В Минобороны пояснили, что речь идет о гражданских жителях Курской области.

Ранее украинский военнопленный рассказал об обещании руководства ВСУ провести операцию по заходу в Курскую область за 15 дней. Чтобы солдаты не сбежали перед боем, начальство забирало у них документы, телефон, ключи от квартиры и деньги, сообщил боец ВСУ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия ответит Украине на атаку украинских националистов на Курскую область. Он отметил, что ответ последует обязательно.

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