Украине пообещали ответ за атаку на Курскую область

Песков: атака на Курскую область не может остаться без ответа

Атака украинских националистов на Курскую область не может остаться без ответа, он обязательно последует. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Речь здесь про отдельное решение не идет, разумеется. Но такие враждебные действия без соответствующего ответа остаться не могут. Ответ будет обязательно», — сказал Песков.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что с каждым днем увеличивается количество военнослужащих ВСУ, взятых в плен в Курской области. По его словам, ряд националистов принимают решение сдаться в плен самостоятельно.

Утром в понедельник стало известно, что пехотинцы ВС России уничтожили группу украинских диверсантов из трех человек из состава 22-й отдельной механизированной бригады в Курской области.

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