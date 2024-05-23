Украинский пленный рассказал о существовавшем лишь на бумаге «опорнике» ВСУ

В Харьковской области границу с Россией охраняли вдвое меньше военных, чем было в документах. Об этом рассказал попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко.

«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — сообщил Савченко РИА «Новости».

Военный добавил, что по бумагам в его месте службы числилось 100 человек, а в реальности служили не более 50. Кроме того, он раскритиковал качество оборонительных сооружений. По его словам, в окопах не было обшивки, а их состояние было ниже удовлетворительного.

Ранее стало известно, что российские войска освободили 49 населенных пунктов Харьковской области, 36 из них — в Купянском районе. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. По его словам, под контролем российской армии находится около 300 квадратных километров Харьковской области.