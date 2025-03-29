ВСУ набирают в свои ряды женщин, отбывающих наказание в колониях, и используют их как пушечное мясо. Об этом заявил украинский пленный Константин Харитонов, сообщили «Известия» .

По его словам, перемены в украинской армии произошли с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого. После этого к участию в боевых действиях стали активно привлекать женщин.

В каждое боевое подразделение входило до восьми человек, среди которых были минимум две женщины в возрасте около 30 лет.

«Преимущественно зечки, как правило, штурма. Все были мобилизованы, не подготовлены, из зон <…> как мясо пушечное, как и мы, собственно», — сказал Харитонов.

Ранее стало известно, что командование украинской армии задействовало женщин-штурмовиков на Красноармейском и Дзержинском направлениях в Донецкой Народной Республике.