Украинский пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области

Украинский военнопленный Сергей Голубченко рассказал, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с территории Украины. Об этом сообщил РЕН ТВ .

«Да я даже не знаю, как наши офицеры выглядят. Они лишь изредка давали указания по „радейке“. А где они сидели, никто не знает, но точно не в Курской области», — сообщил пленный.

Он подчеркнул, что за все время не увидел ни одного представителя командования бригады.

Мужчина сообщил, что его принудительно отправили на военную службу без предварительного обучения. Сразу же после этого он попал на штурм позиций в приграничной зоне Курской области.

Вскоре Сергей и его сослуживцы попали в окружение со стороны военных российской группировки войск «Север» и сдались в плен.

Ранее российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных, который находился в районе села Гончаровка в Курской области. Также ВС России нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в курском приграничье.