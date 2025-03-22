Российские военные уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе села Гончаровка, расположенного в Курской области. Об этом рассказал РИА «Новости» боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», с позывным Бэн.

«На днях разбили вражеский ПВД, и стало потише (в районе Гончаровки под Суджей — прим. ред.), фронт движется дальше. Фронт отодвинулся еще. Наши минометы работают. Артиллерия, минометы. Хорошая артподдержка у нас», — рассказал боец отряда.

Министерство обороны России сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области 14 марта.

Российские военные за неделю освободили три населенных пункта: Заолешенку и Рубанщину в Курской области, а также Степовое в Запорожской. Противник за неделю потерял свыше 2800 военнослужащих, технику и склады с боеприпасами.

Ранее стало известно, что украинские войска сосредотачивают силы в Сумской области, чтобы попытаться деблокировать группировку, находящуюся в окружении в Курской области. Российские войска продолжают ликвидировать разрозненные украинские группы боевиков, которые скрываются в лесах курского приграничья.