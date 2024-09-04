ВСУ собирались подорвать Курскую АЭС

Перед атакой на Курскую область главнокомандующий украинской армией Александр Сырский поставил задачу прорваться к АЭС и заложить там бомбу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск.

По его словам, Сырский прибыл в расположение 9-й разведроты бригады за день до атаки на Курскую область, хвалил солдат и заявлял, что этот день войдет в историю. Также он заверил, что по пути больших скоплений российских войск нет, поэтому у ВСУ получится быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию

Также Сырский признал, что специалисты из НАТО причастны к подготовке диверсии, отметил собеседник агентства. После отъезда главкома военные начали интересоваться у командиров, зачем им нужна Курская АЭС.

«Они сказали: „Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку“. Мы спрашиваем: „Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем“», — рассказал Шкода.

Их обещали вывести с территории на момент, когда сработает бомба. После планировали обвинить Россию в том, что те якобы сами себя подорвали, добавил военнопленный.