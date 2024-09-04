ВСУ собирались подорвать Курскую АЭС

Пленный Шкода: по приказу Сырского ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС

Фото: РИА «Новости»

Перед атакой на Курскую область главнокомандующий украинской армией Александр Сырский поставил задачу прорваться к АЭС и заложить там бомбу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск.

По его словам, Сырский прибыл в расположение 9-й разведроты бригады за день до атаки на Курскую область, хвалил солдат и заявлял, что этот день войдет в историю. Также он заверил, что по пути больших скоплений российских войск нет, поэтому у ВСУ получится быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию

Также Сырский признал, что специалисты из НАТО причастны к подготовке диверсии, отметил собеседник агентства. После отъезда главкома военные начали интересоваться у командиров, зачем им нужна Курская АЭС.

«Они сказали: „Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку“. Мы спрашиваем: „Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем“», — рассказал Шкода.

Их обещали вывести с территории на момент, когда сработает бомба. После планировали обвинить Россию в том, что те якобы сами себя подорвали, добавил военнопленный.

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте