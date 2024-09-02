«Хотели нас отправить на Украину». ВСУ планировали похитить жителей курского приграничья

Солдаты ВСУ намеревались похитить и отправить на Украину жителей приграничных районов Курской области. Об этом военным следователям СК сообщила одна из местных жительниц. Видео беседы появилось в распоряжении РИА «Новости» .

«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», — рассказала она.

По словам женщины, боевики пригнали военную технику, чтобы перевезти россиян на Украину. Она отметила, что украинские военные не стали объяснять людям, в том числе раненым при атаке ВСУ, как они смогут вернуться в РФ.

«Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных», — добавила жительница области.

Ранее курским волонтерам удалось вывезти из районного центра Коренево 96-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Ее поместили в больницу, которая находится в Рыльске.