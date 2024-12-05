Украинский пленный ответил на призыв Кадырова к самоубийству

Лучше умереть героем, чем попасть в плен. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил одному из схваченных бойцов Вооруженных сил Украины наложить на себя руки. Он показал встречу с военнопленными в своем Telegram-канале .

На встрече в Грозном Кадыров спросил украинцев, довольны ли они условиями содержания. Они рассказали о хорошем обращении, но обратились к руководству своей страны с просьбой провести обмен и вернуть их на родину.

Один из бойцов сообщил, что поступил на службу добровольно. В ответ Кадыров заявил, что лучше умереть на поле боя героем, чем попасть в плен.

«Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет <…>. Ты же вышел убивать, умирать. <…> Это не мультфильм тебе и не сказка „Илья Муромец и Соловей-разбойник“», — сказал глава Чечни.

Пленный отказался. Он заявил, что хочет жить.

Кадыров объявил также, что до завершения спецоперации осталось немного времени. Он предложил привлечь военнопленных к охране объектов.