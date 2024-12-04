Кадыров высказался о сроках завершения СВО

Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось немного времени

Конфликт на Украине скоро завершится. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об этом на прямой линии. Трансляция мероприятия прошла в его Telegram-канале .

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [конфликт]», — сказал он.

По мнению Кадырова, перестрелки продолжатся, потому что есть заинтересованные в боевых действиях силы. Он обвинил их в зарабатывании на конфликте и пообещал добить «этих шайтанов».

Кадыров приехал на прямую линию на захваченном в зоне СВО броневике вместе с пленным украинцем. Отвечая на вопросы, глава Чечни признался, что никогда не получал от предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Cybertruck. Он снял на видео чужую машину и выложил в соцсети. Шутку с подарком от американца он придумал сам и заявил, что для боевых действий больше подходит российский УАЗ «Патриот».