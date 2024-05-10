Спецоперация 10 мая 2024, 01:29 Украинский офицер предрек занятие Россией всего Донбасса Полковник ВСУ Федосенко: ВС РФ займут весь Донбасс с вероятностью 70% РИА «Новости»

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Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что вероятность занятия российскими военными всего Донбасса составляет около 70%. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.

По его словам, после освобождения Дружковки и Константиновки перед российской армией откроется путь для более глубокого продвижения.

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«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — заявил он.

Федосенко добавил, что вопрос лишь в том, сколько времени это займет, и какой ущерб понесут стороны конфликта.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек скорую потерю Харькова, объяснив, что у ВСУ нет шансов удержать город.

До этого российское Минобороны сообщило о взятии российскими военными населенного пункта Новокалиново в ДНР и Кисловки в Харьковской области.

Телеканал «Звезда» напомнил, что Кисловку освободили в результате активных действий группировки войск «Запад», а Новокалиново взяли подразделения группировки «Центр».