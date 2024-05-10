Украинский офицер предрек занятие Россией всего Донбасса | 360°

10 мая 2024, 01:29
Украинский офицер предрек занятие Россией всего Донбасса
Полковник ВСУ Федосенко: ВС РФ займут весь Донбасс с вероятностью 70%
Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что вероятность занятия российскими военными всего Донбасса составляет около 70%. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.
По его словам, после освобождения Дружковки и Константиновки перед российской армией откроется путь для более глубокого продвижения.
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«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — заявил он.
Федосенко добавил, что вопрос лишь в том, сколько времени это займет, и какой ущерб понесут стороны конфликта.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек скорую потерю Харькова, объяснив, что у ВСУ нет шансов удержать город.
До этого российское Минобороны сообщило о взятии российскими военными населенного пункта Новокалиново в ДНР и Кисловки в Харьковской области.
Телеканал «Звезда» напомнил, что Кисловку освободили в результате активных действий группировки войск «Запад», а Новокалиново взяли подразделения группировки «Центр».
Донбасс
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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