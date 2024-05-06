Спецоперация 06 мая 2024, 12:55 Харьков придется сдать уже скоро. Риттер — о неспособности ВСУ выстроить оборону города Риттер предрек скорую сдачу Харькова украинскими войсками РИА «Новости»

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Полное уничтожение систем ПВО российскими военными в районе Харькова приведет к потере ВСУ этого города. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Dialogue Works озвучил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По мнению эксперта, украинским военным придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что шансов удержать город у них нет.

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«Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль», — указал он.

Связано это с тем, что ВСУ не способны организовать устойчивую сплоченную оборону, пояснил бывший разведчик. ВС РФ, по мнению Риттера, могут беспрепятственно наносить авиаудары по украинским подразделениям в городе.

При этом отправить подкрепление в Харьков украинские власти не смогут, предупредил он. По словам специалиста, причина этого в том, что любые прибывающие бригады украинцев уничтожат опять же из-за отсутствия ПВО.