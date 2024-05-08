ВСУ изгнали из Новокалинова в ДНР и Кисловки в Харьковской области | 360°

Важное 08 мая 2024, 13:45 ВСУ изгнали из Новокалинова в ДНР и Кисловки в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Новокалиново в ДНР и Кисловку в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в ходе СВО. Об этом сообщили в Минобороны.

Один из них — Новокалиново в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» в полностью освободили этот населенный пункт, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе Ленинского и Уманского (ДНР).

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Кроме того, в районах Новгородского, Водяного, Соловьева, Семеновки, Первомайского, Нетайлова и населенного пункта Шумы (ДНР) бойцы отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка противника.

За сутки ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, а также 122-миллиметровую САУ «Гвоздика».

Второй освобожденный населенный пункт — Кисловка — расположен в Харьковской области. Его освободили подразделения группировки войск «Запад». В результате активных действий бойцы улучшили положение по переднему краю, подчеркнули в ведомстве.

Также военные отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122-миилметровых гаубицы Д-30.