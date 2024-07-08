На Украине допустили, что ВСУ получат от Польши не менее одной эскадрильи МиГ-29

Офис Зеленского: Польша рассмотрит передачу не менее одной эскадрильи МиГ-29

Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи МиГ-29 в рамках подписанных соглашений о безопасности. Об этом сообщили на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)», — заявили в офисе Зеленского.

В свою очередь, польский премьер Дональд Туск заявил, что поставит истребители, если страны НАТО помогут заменить их более современными самолетами. По его словам, это связано с выполнением задач по патрулированию неба в рамках программы альянса.

В пятницу в издании Forbes сообщили, что Украина больше не в состоянии защищать свои аэродромы из-за дефицита средств ПВО.