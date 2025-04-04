Украинское диверсионное поздравление «Кракен»* оказалось не таким сильным, каким его выставляют боевики ВСУ в видеороликах. Об этом заявил снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Коваль в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что военные часто встречались с «Кракеном»* на поле боя и понимают, что эти подразделения из себя представляют.

«Они склеивают видео хорошо со штурмов — как будто они очень сильные. Но по факту-то мы знаем, кто сильный, а кто — нет. Стрелковый бой для противника — это вообще ад, это страх, это паника», — объяснил Коваль.

Он отметил, что ближний бой для украинских военных — «это смерть». Единственный шанс не умереть — сдаться. По словам бойца, у армии Украины не осталось штурмовых подразделений, способных что-то «штурмануть». Сейчас ВСУ сражаются только дронами, артиллерией и танками.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд «Кракен»* на одном из участков в Курской области. Как рассказал боец с позывным Гостуха, продвижение штурмовых бригад там идет при активной поддержке артиллерии и авиации. Бойцы уничтожили много техники ВСУ. включая машины радиоэлектронной борьбы.

* Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.