Более 10 беспилотников сбили ночью над четырьмя российскими регионами

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались совершить террористическую атаку с применением беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области», — указали в Минобороны.

Один дрон уничтожили над территорией Белгородской области. Еще по одному — над Курской и Воронежской областями и над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об атаке дрона ВСУ. По его словам, с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство, в результате чего на территории завода низковольтной аппаратуры в Кореневе начался пожар.