Четверо мужчин пострадали при обстрелах Шебекина и Новой Таволжанки

Гладков заявил о 4-х пострадавших при обстрелах Шебекина и Новой Таволжанки

ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку, ранения получили четверо местных жителей. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Шебекине, по его информации, ранения получили трое мужчин. У одного выявили осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти. Всех госпитализировали.

В Новой Таволжанке также пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения поясницы, руки и ноги. Пострадавший смог самостоятельно обратиться в Шебекинскую ЦРБ, уточнил Гладков.

Помимо этого, продолжил губернатор, в Шебекине есть повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. Из-за этого в городе частично отсутствует электричество.

В двух многоквартирных домах, по данным Гладкова, повредило остекление, а в нескольких квартирах есть и внутренние повреждения. В пяти частных домах выбило окна, посекло кровли и фасады. Также пострадали восемь автомобилей.

В одном муниципальном учреждении повреждения получили гаражи и четыре единицы техники, добавил глава области.

В Новой Таволжанке из-за прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад. Сейчас на местах работают оперативные и аварийные службы, заключил он.