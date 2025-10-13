Командир полка Вооруженных сил Украины после застолья проспал контратаку. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Боевики пытались контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, но штурмовую группу удалось полностью уничтожить.

Подразделения 225-го отдельного штурмового полка не участвовали в операции.

«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — рассказали силовики.

К концу дня командира нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации полка.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский призвал создать армию из несовершеннолетних.