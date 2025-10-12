Новую армию из 16-летних призвали создать на Украине
Командир ВСУ Ярославский призвал подготовить армию из несовершеннолетних
На Украине нужно создать армию из несовершеннолетних юношей. Об этом агентству УНИАН заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
«Нам нужно подготовить новую армию, сейчас набирать 16-18-летних, а также выпустить качественных военных через пять лет», — сказал он.
Ярославский добавил, что соответствующий план уже подготовили и представили высшему руководству страны.
Командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко добавил, что только за сентябрь из армии дезертировали около 20 тысяч человек, а с начала года — до 160 тысяч.
Депутат Верховной рады Роман Костенко предупреждал, что даже в случае мирного соглашения отмены всеобщей мобилизации на Украине не предвидится, поскольку стране и дальше придется содержать армию. По его мнению, численность ВСУ составит минимум 800 тысяч человек.