На Украине нужно создать армию из несовершеннолетних юношей. Об этом агентству УНИАН заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«Нам нужно подготовить новую армию, сейчас набирать 16-18-летних, а также выпустить качественных военных через пять лет», — сказал он.

Ярославский добавил, что соответствующий план уже подготовили и представили высшему руководству страны.

Командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко добавил, что только за сентябрь из армии дезертировали около 20 тысяч человек, а с начала года — до 160 тысяч.

Депутат Верховной рады Роман Костенко предупреждал, что даже в случае мирного соглашения отмены всеобщей мобилизации на Украине не предвидится, поскольку стране и дальше придется содержать армию. По его мнению, численность ВСУ составит минимум 800 тысяч человек.