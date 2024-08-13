Инспекторы МАГАТЭ не нашли остатков дронов на месте пожара на Запорожской АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли на месте пожара на Запорожской атомной электростанции остатков покрышек или дронов. Об этом сообщили на сайте агентства.

Специалисты МАГАТЭ провели осмотр поврежденной башни градирни ЗАЭС. После этого они сделали вывод, что возгорание не началось у ее основания.

В субботу, 11 августа, украинские беспилотники несколько раз ударили по одной из двух градирен Запорожской атомной электростанции. Это привело к сильному пожару, уничтожившему внутренние конструкции объекта. Сотрудники МЧС тушили пламя почти два часа.

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Юрий Чернюк заявил, что в градирне сгорели пластиковые конструкции. По его словам, теперь объекту нужен капитальный ремонт.

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, все шесть блоков станции не работали, это помогло избежать взрыва.