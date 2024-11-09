Машина с двумя мужчинами подорвалась на мине в белгородском селе

Въехавший в закрытое село Старый Хутор Валуйского муниципального округа автомобиль с двумя мужчинами подорвался на мине. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что водитель и пассажир выжили. Но один из мужчин получил осколочные ранения руки. От медицинской помощи пострадавший отказался. Поврежденное взрывом транспортное средство восстановить не удастся.

По данным Гладкова, за минувшие сутки различные муниципалитеты региона снова оказались под массированными обстрелами и атаками дронов со стороны украинских боевиков. Два беспилотника сбили над Белгородом и Белгородским районом.

По селам Красный Хутор, Пушкарное и Щетиновка украинские ВСУ выпустили 17 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Восемь снарядов прилетело в село Богун-Городок, где не было пострадавших и разрушений. Также без последствий обошелся обстрел хутора Старый в Волоконовском районе.

Самую массированную атаку пережили села Безымено и Козинка Грайворонского городского округа, куда прилетели 22 снаряда.

В селе Вязовом и на хуторе Архипов повреждения получили два частных дома и автомобиль, на которые сбросили бомбы три прилетевших беспилотника.

Наиболее серьезные повреждения зафиксировали в Шебекине и поселке Красное, где обстрелы и дроны повредили 16 домов и две машины.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 9 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над территорией России. Над Брянской областью перехватили 28 летательных аппаратов. На втором месте находится Курская область с 12 сбитыми дронами. Еще четыре беспилотника уничтожили над Нижегородской областью, по два — над Тульской и Смоленской, по одному — в Тверской и Орловской областях.