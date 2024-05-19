Жители Выборга Ленинградской области сообщили о звуках взрывов | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 04:17 Жители Выборга Ленинградской области сообщили о звуках взрывов Baza: жители Выборга сообщили о нескольких взрывах ночью 19 мая Unsplash

Читать 360 в

В Выборге Ленинградской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Местные жители добавили, что после громких хлопков около нефтебазы начался пожар. Официальной информации о проишествии пока не поступало.

Реклама

В ночь на 17 мая очевидец рассказал 360.ru, что в Новороссийске слышны взрывы. В городских чатах тоже появились эти данные. В одном из сообществ «ВКонтакте» пользователи предположили, что сработала система ПВО.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ запустили дроны в сторону Новороссийска. Средства противовоздушной обороны уничтожили более 40 беспилотников.