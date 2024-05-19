Глава Ленобласти опроверг информацию об атаке дронов на нефтебазу в Выборге | 360°

19 мая 2024, 04:50
Глава Ленобласти опроверг информацию об атаке дронов на нефтебазу в Выборге
Глава Ленобласти Дрозденко: на нефтебазе в Выборге произошел хлопок пиротехники
Информация об атаке беспилотников на нефтебазу в Выборге не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — сообщил глава Ленобласти.
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Он также заверил, что угрозы возгорания и пожара на нефтебазе нет. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее петербуржцы сообщили о звуках взрывов, после чего, по словам местных жителей, в районе нефтебазы в Выборге начался пожар.
Ленинградская область
Беспилотники
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