Глава Ленобласти опроверг информацию об атаке дронов на нефтебазу в Выборге | 360°

Важное 19 мая 2024, 04:50 Глава Ленобласти опроверг информацию об атаке дронов на нефтебазу в Выборге Глава Ленобласти Дрозденко: на нефтебазе в Выборге произошел хлопок пиротехники Pixabay

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Информация об атаке беспилотников на нефтебазу в Выборге не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — сообщил глава Ленобласти.

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Он также заверил, что угрозы возгорания и пожара на нефтебазе нет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее петербуржцы сообщили о звуках взрывов, после чего, по словам местных жителей, в районе нефтебазы в Выборге начался пожар.