Украинский дрон уничтожили под Воронежем

Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 8 июля обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

О ликвидации беспилотника под Воронежем сообщили также в Минобороны России. Еще один дрон этой же ночью уничтожили в Белгородской области.

Украинские боевики регулярно атакуют российские территории с помощью БПЛА. Ранее дрон ВСУ ранил водителя грузовика в Курской области. Пострадавшего забрали в больницу.