Украинский дрон уничтожили под Воронежем

Губернатор Гусев: система ПВО ликвидировала беспилотник в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 8 июля обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

О ликвидации беспилотника под Воронежем сообщили также в Минобороны России. Еще один дрон этой же ночью уничтожили в Белгородской области.

Украинские боевики регулярно атакуют российские территории с помощью БПЛА. Ранее дрон ВСУ ранил водителя грузовика в Курской области. Пострадавшего забрали в больницу.

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