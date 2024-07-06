Украинский дрон ранил водителя грузовика в Курской области

Запущенный с территории Украины беспилотник атаковал двигающийся по дороге грузовик около села Гончаровка Суджанского района Курской области. Ранение получил водитель машины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Он подчеркнул, что пострадавшего мужчину забрали в Курскую областную больницу прибывшие на место врачи скорой. Пострадавшему окажут всю необходимую медицинскую помощь.
Магазины и музыкальная школа в Беловском районе Курской области получили повреждения в ходе ракетной атаки со стороны украинских боевиков в минувшую пятницу, 5 июля.
Смирнов отмечал, что взрывная волна выбила в зданиях окна, а осколки посекли фасады. Среди мирных жителей никто не пострадал.