Украинский дрон ранил водителя грузовика в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов заявил о ранении водителя при атаке дрона

Фото: РИА «Новости»

Запущенный с территории Украины беспилотник атаковал двигающийся по дороге грузовик около села Гончаровка Суджанского района Курской области. Ранение получил водитель машины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что пострадавшего мужчину забрали в Курскую областную больницу прибывшие на место врачи скорой. Пострадавшему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Магазины и музыкальная школа в Беловском районе Курской области получили повреждения в ходе ракетной атаки со стороны украинских боевиков в минувшую пятницу, 5 июля.

Смирнов отмечал, что взрывная волна выбила в зданиях окна, а осколки посекли фасады. Среди мирных жителей никто не пострадал.

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