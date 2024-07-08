Системы ПВО нейтрализовали два дрона ВСУ в Белгородской и Воронежской областях

МО: военные сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июля уничтожили два беспилотника ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа.

Вечером 7 июля военные ликвидировали два дрона над Воронежской областью. БПЛА засекли в российском воздушном пространстве в промежуток 21:40 и 22:15.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что от падения обломков беспилотников никто не пострадал, разрушений на земле не было. Он также подтвердил, что режим опасности атаки дронов в регионе не вводили.

Ранее экипаж истребителя Су-30СМ нейтрализовал беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Военные выполнили захват цели и выпустили по ней управляемые ракеты. Они совершили противоракетный маневр и вернулись на свой аэродром.