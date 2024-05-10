Украинский дрон сбили в небе над Подольском | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 01:57 Украинский дрон сбили в небе над Подольском Собянин: в Подольске отразили атаку летевшего на Москву дрона ВСУ РИА «Новости»

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Дежурные силы ПВО Минобороны в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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Сейчас на месте взрыва работают специалисты экстренных служб. Другие подробности Собянин не приводил.

По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО России ликвидировали над населенными пунктами Белгородской области 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

Ранее власти Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Роман Старовойт призвал местных жителей проявлять бдительность.