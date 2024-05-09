Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire за ночь | 360°

09 мая 2024, 07:32
Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire за ночь
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили над населенными пунктами Белгородской области 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные средства ПВО в течение ночи пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории России. Они сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и один из беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.
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Кроме того, ПВО сбила три беспилотника над Курской областью и еще два — над Брянской областью.
Ранее стал известно, что пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области 6 мая выделили свыше 16 миллионов рублей. По последним данным, жертвами той атаки стали восемь человек, более 30 пострадали.
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