Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire за ночь | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 07:32 Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire за ночь Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

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В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили над населенными пунктами Белгородской области 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение ночи пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории России. Они сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire и один из беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, ПВО сбила три беспилотника над Курской областью и еще два — над Брянской областью.

Ранее стал известно, что пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области 6 мая выделили свыше 16 миллионов рублей. По последним данным, жертвами той атаки стали восемь человек, более 30 пострадали.