Семь беспилотников ВСУ уничтожили в трех областях за ночь

Минобороны: в Белгородской, Курской и Брянской областях за ночь сбили семь БПЛА

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО в течение ночи пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили два БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской», — заявили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области скончался мужчина, получивший многочисленные осколочные ранения при обстреле ВСУ 22 сентября. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что медики вели борьбу за жизнь пострадавшего, но их усилия оказались тщетными.

Также в Таганроге дрон ВСУ рухнул на склад лесоматериалов в промышленной зоне, загорелись магазин с красками и несколько павильонов.