Украинский беспилотник сбили в Курской области

Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Дрон украинских боевиков ликвидировали над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в министерстве.

Сегодня Вооруженные силы Украины применили два беспилотника для очередной атаки на Белгородскую область. Оба аппарата сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Системы ПВО работали как в самом Белгороде, так и в Белгородском районе.

Кроме того, в тот же день сразу несколько украинских воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений нет.

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