Украинский беспилотник сбили в Курской области

Дрон украинских боевиков ликвидировали над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 20:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в министерстве.
Сегодня Вооруженные силы Украины применили два беспилотника для очередной атаки на Белгородскую область. Оба аппарата сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Системы ПВО работали как в самом Белгороде, так и в Белгородском районе.