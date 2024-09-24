Эвакуированный из Курской области электромонтер рассказал об атаке дрона ВСУ

Электромонтер «Россетей» подвергся атаке украинского беспилотника, когда он восстанавливал электроснабжение в Кореневском районе Курской области. Его эвакуировали с осколочными ранениями, рассказал мужчина РИА «Новости» .

«Поехали населению давать свет. И в этот момент возле подстанции был прилет FPV-дрона. Выходил из машины, и в этот момент был удар. А дальше — вот здесь, в больнице», — сказал он.

У него осколочные ранения с левой стороны тела, причем от более серьезных травм защитил бронежилет. Водитель повредил колено. Двое его коллег при атаке дрона не пострадали.

Мужчину эвакуировали из Коренево 6 августа. Сейчас его уже выписали из больницы.

По словам электромонтера, в поселок Коренево он переехал в 2012 году и устроился в «Россети». Он намерен вернуться к работе, чтобы и дальше помогать людям, ведь многие из них уже пожилые, им нужен свет и вода.

В начале августа бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, причем оружие оказалось химическим. Признаки отравления зафиксировали у главы сельсовета и полицейских.