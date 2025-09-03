Украинский дрон рухнул на дом на окраине Калуги
Подавленный беспилотник упал на частное жилое здание на окраине Калуги, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что городская администрация окажет помощь в ремонте дома.
Всего средства противовоздушной обороны сбили в области 10 дронов на территории Барятинского, Кировского, Мосальского, Перемышльского, Юхновского и Дзержинского районов. В результате атаки БПЛА никто не пострадал.
За ночь над российскими регионами подавили более 100 беспилотников. Аппараты нейтрализовали в Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
Под Ростовом-на-Дону из-за атаки БПЛА и нарушения работы контактной сети порядка 30 поездов выбились из расписания. Позже в пресс-службе РЖД подтвердили, что специалисты восстановили электроснабжение. Отставание от расписания составило четыре часа 15 минут.