Средства ПВО нейтрализовали ночью более 100 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 105 украинских БПЛА самолетного типа над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали в период с 23:00 до 7:00. Больше всего беспилотников нейтрализовали в Ростовской области — там уничтожили 25 аппаратов.

В Брянской области перехватили 24 дрона, в Краснодарском крае — 20, над Черным морем — 15, в Крыму — восемь. В Калужской области военные сбили 10 БПЛА, в Смоленской — один, над акваторией Азовского моря — два.

Ранее из-за ночной атаки дронов пострадала железнодорожная станция Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что нарушилась работа контактной сети. Место ЧП оцепили, к нему подъехали саперы.