Около 30 поездов выбились из расписания из-за атаки БПЛА в Ростовской области

На железной дороге в Ростовской области нарушилась работа контактной сети после атаки беспилотников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА этой ночью на ж/д станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети», — написал он.

По слова врио губернатора, здание оцепили, на место ЧП вызвали саперов.

В пресс-службе РЖД отметили, что около 30 поездов задержали после падения обломков дрона на станции Кутейниково. Электроснабжение уже восстановлено. Отставание от графика составило четыре часа 15 минут.

Также сегодня ночью ВСУ пустили беспилотники на Краснодарский край. Обломки сбитых дронов повредили дома в хуторе Трудобеликовский. В зданиях вылетели окна, а также осколками БПЛА посекло стены.