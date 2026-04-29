Украинский дрон ранил водителя в Белгородской области

Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородской области.

В результате атаки пострадал мирный житель, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую районную больницу. Пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног.

«Для дальнейшего лечения мужчина доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавили в пресс-службе.

В период с 07:00 до 14:00 по московскому времени средства ПВО нейтрализовали над регионами 50 дронов ВСУ. Налеты отбили в Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областях, а также в Пермском крае.

Минувшей ночью украинские военные выпустили почти 100 беспилотников. С 20:00 до 7:00 аппараты сбили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Саратовской, Ростовской областями, а также над Крымом.