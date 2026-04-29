Силы ПВО сбили 98 дронов ВСУ над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 28 апреля до 07:00 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

ВСУ атаковали дронами Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую области и Крым.

Об ударе по Ростовской области сообщал губернатор Юрий Слюсарь — украинские БПЛА ликвидировали в четырех районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.