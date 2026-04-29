Над регионами России сбили 50 украинских БПЛА за семь часов
Силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 50 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, украинские дроны самолетного типа перехватили и сбили 29 апреля в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областями, а также Пермским краем.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников.
Отдельно о ночной атаке сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, силы Черноморского флота, подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили комбинированный удар противника.
В районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбили 23 беспилотника, еще три безэкипажных катера потопили на значительном удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировали.