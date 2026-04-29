Над регионами России сбили 50 украинских БПЛА за семь часов

Силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 50 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным оборонного ведомства, украинские дроны самолетного типа перехватили и сбили 29 апреля в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областями, а также Пермским краем.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников.

Отдельно о ночной атаке сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, силы Черноморского флота, подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили комбинированный удар противника.

В районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбили 23 беспилотника, еще три безэкипажных катера потопили на значительном удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировали.