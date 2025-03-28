В Росатоме назвали фантастикой передачу Запорожской АЭС под контроль США

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал ненаучной фантастикой вариант с передачей Запорожской АЭС под контроль США. Об этом он заявил в беседе с журналистом Александром Юнашевым, фрагмент их диалога публицист опубликовал Telegram-канале .

По словам Лихачева, передача АЭС Америке находится за гранью научной фантастики, такой расклад абсолютно нереалистичен.

«Это ненаучная фантастика. <…> Это наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?» — задался вопросом глава Росатома.

Ранее председатель правительства России Александр Новак сказал, что власти не рассматривают вопрос о совместном управлении Запорожской АЭС с США. Также такую возможность исключили в Министерстве иностранных дел страны. Представители ведомства назвали эти предложения спекуляциями и отметили, что станция находится под российской юрисдикцией.