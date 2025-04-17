Украина заинтересовалась идеей контроля ЗАЭС вместе с США

Украина может согласиться с предложением американского президента Дональда Трампа о совместном с США контроле Запорожской АЭС. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, его процитировало издание «РБК-Украина».

Он уточнил, что если ядерный объект будет контролировать Россия, то это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу». Министр добавил, что и США, и Украина заинтересованы в том, чтобы станция вернулась под управление киевских властей.

«Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии», — отметил Галущенко.

По его словам, Украина испытывает дефицит электроэнергии. Также электричество потребуется стране для масштабного восстановления, объяснил министр.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал идею передачи ЗАЭС под контроль Украины и США нереалистичной. Он уточнил, что объект находится на российской территории и на нем работают россияне.