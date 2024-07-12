Украинский дрон насквозь протаранил стену завода в Тульской области
Mash: дрон ВСУ пробил стену завода в особой экономической зоне под Тулой
Дроны Вооруженных сил Украины атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. В регионе сработали средства противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Mash.
Один из сбитых БПЛА, по данным канала, насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ».
«В результате массированной ночной атаки до ОЭЗ долетело четыре беспилотника», — уточнили авторы поста.
На предприятии производят металлические стеллажи для офисов и складов. В Тульской области подсчитают ущерб от происшествия.
В ночь на 11 июля средства ПВО уничтожили и перехватили пять дронов ВСУ над четырьмя регионами России. БПЛА попытались атаковать Брянскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую области.
Накануне вечером ВСУ обстреляли Шебекино. Беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоэтажного дома, в результате пострадали пятеро детей.