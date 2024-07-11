Средства ПВО уничтожили 5 беспилотников над четырьмя регионами России за ночь

МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять БПЛА над четырьмя областями России

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили пять дронов Вооруженных сил Украины над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ночью украинские боевики пытались совершить террористические атаки в Росиии с применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА», — уточнили в оборонном ведомстве.

Из них два дрона уничтожили над территорией Брянской области. Еще по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

В ночь на четверг, 11 июля, боевики ВСУ пытались атаковать Грайворон в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, противник скинул два взрывных устройства на парковку рядом с многоквартирным жилым домом. Информации о пострадавших в результате атаки боевиков ВСУ не поступало.