Резервуар с газом в Шебекине вспыхнул после атаки ВСУ дроном-камикадзе | 360°

03 мая 2024, 10:38
Резервуар с газом в Шебекине вспыхнул после атаки ВСУ дроном-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе газозаправочную станцию в Шебекине
Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции в Шебекине. Загорелся резервуар для хранения газа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала и смогла эвакуироваться сама.
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Представители оперативных служб работают на месте происшествия.
В тот же день ВСУ ударили по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. Под огонь попал автомобиль, припаркованный возле коммерческого объекта. Местный житель получил осколочные ранения спины, руки и ноги, ему оказывают медицинскую помощь в больнице. Пострадали еще три машины, припаркованные рядом, — их посекло осколками. В здании коммерческого объекта выбило окно.
Еще один житель Шебекинского округа пострадал при атаке FPV-дрона на служебный автобус. В салоне транспорта, которым перевозят сотрудников одного из коммерческих предприятий, в тот момент было три человека.
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