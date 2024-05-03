Резервуар с газом в Шебекине вспыхнул после атаки ВСУ дроном-камикадзе | 360°

Важное 03 мая 2024, 10:38 Резервуар с газом в Шебекине вспыхнул после атаки ВСУ дроном-камикадзе Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе газозаправочную станцию в Шебекине РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции в Шебекине. Загорелся резервуар для хранения газа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она не пострадала и смогла эвакуироваться сама.

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Представители оперативных служб работают на месте происшествия.

В тот же день ВСУ ударили по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. Под огонь попал автомобиль, припаркованный возле коммерческого объекта. Местный житель получил осколочные ранения спины, руки и ноги, ему оказывают медицинскую помощь в больнице. Пострадали еще три машины, припаркованные рядом, — их посекло осколками. В здании коммерческого объекта выбило окно.

Еще один житель Шебекинского округа пострадал при атаке FPV-дрона на служебный автобус. В салоне транспорта, которым перевозят сотрудников одного из коммерческих предприятий, в тот момент было три человека.