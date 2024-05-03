Житель Белгородской области пострадал из-за удара ВСУ | 360°

Важное 03 мая 2024, 09:25 Житель Белгородской области пострадал из-за удара ВСУ Гладков: дрон ВСУ атаковал машину в селе Вознесеновка, пострадал человек Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360 в

Украинские боевики атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

БПЛА ударил по машине, припаркованной рядом с коммерческим объектом. В результате атаки пострадал местный житель — он получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей. Мужчину доставили в местную больницу, ему оказывают необходимую медпомощь.

Реклама

Из-за удара повреждения получили четыре автомобиля.

«Транспортное средство получило сильные повреждения, еще три автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекта выбито окно», — указал Гладков.

Губернатор добавил, что на место ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа украинский беспилотник ударил по автобусу, который возил на работу сотрудников коммерческого предприятия. От атаки пострадал один человек. Мужчина получил ушиб правой руки и баротравму.