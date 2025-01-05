Украинский дрон чуть не убил женщину и 17-летнюю девушку под Белгородом

Гладков: под Белгородом женщину и 17-летнюю девушку ранило при ударе дрона ВСУ

Украинские боевики помощью БПЛА атаковали движущийся автомобиль в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадали женщина и 17-летняя девушка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, обе жительницы получили осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Скорая доставила пострадавших в Валуйскую ЦРБ.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что автомобиль получил повреждения из-за удара беспилотника.

Ранее БПЛА ударил по сельхозтехнике на участке Черемошное — Никольское в Белгородской области. Из-за атаки тракторист получил осколочные ранения ног и рук. Гладков также рассказал, что из-за сбитой цели в селе Крутой Лог повредилась кровля жилого дома. На оба места ЧП прибыли оперативные службы. Еще двое жителей пострадали из-за попадания дрона в машину в Шебекине.